Uzmanlar D vitamini konusunda uyardı

Burcu Aydemir Efelerli, ”D vitamini seviyesi istenen düzeyde olanlar grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonlarına daha az yakalanıyorlar” dedi.

Uzmanlar sağlıklı kemik-kas gelişimi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamini sentezinin hayati önem taşıdığını söylüyor. En büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamini, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kemik gelişimine katkı sağlıyor. Vücutta karaciğer ve böbrekler tarafından sentezlenen D vitamini eksikliğinde ise ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle yaz aylarında daha dik açıyla alınan güneş ışınları, D vitaminini sentezini kolaylaştırıyor.

“En önemli sentez yeri cildimiz”

D vitamininin yüzde 90 oranında, güneş ışınlarının cilde temas etmesiyle sentezlendiğini söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, “D vitamini, ismini söylerken vitamin olarak bahsediyoruz ancak aslında bir vitamin değildir. Bu aslında bir hormondur. D vitaminini sentezlemek için cildimizi güneşle buluşturmamız gerekiyor. Yani bunun başlıca sentez yeri yüzde 90 oranında cildimizdir. Güneş ışınlarının cilde temasının akabinde karaciğer ve ardından böbreklerde D vitamini sentezleniyor. Yağda eriyen bir hormon olduğu için de vücudumuzda depolanıyor. D vitaminini yüzde 10 oranında aldığımız yerler ise gıdalar. Yumurta sarısı, yulaf, kuru baklagiller, yağlı deniz balıklarından sentezleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“D vitamininin başlıca faydası bağışıklık sistemi üzerine”

D vitamininin iskelet, kas ve bağışıklık sistemi için hayati derecede önemli olduğunu belirten Dr. Burcu Aydemir Efelerli, “D vitamini vücutta depolandığı için toksik seviyelere çok çabuk çıkılabilir. Bu nedenle hastalarım arasında çok sık gördüğüm, D vitamininin ölçüm yapılmadan ya da bir doktora başvurulmadan kullanıldığını görüyorum. D vitamininin birçok faydası olmakla beraber başlıca faydası ise bağışıklık sistemi üzerine. D vitamini seviyesi istenen düzeyde olanlar grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonlarına daha az yakalanıyorlar. D vitamini bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor ve kas ve iskelet sistemi üzerinde önemli faydaları var. Eksikliğinde çocuklarda Raşitizm denen kemik hastalığı, kemik-kas ağrıları, denge sorunları, depresif duygu durumu bozuklukları, saç dökülmesi, yoğun fiziksel aktivite yapılmış gibi terleme sorunları ortaya çıkıyor. Bu sebeple D vitamini seviyesi sabitlenmeli ve ideal seviye yakalanmalı. Bu da ancak hekim kontrolünde toksik seviyeye çıkılmadan sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde 15-20 dakika güneşlenmek yeterli”

D vitamini sentezi için güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde kısa süreli güneşlenmenin yeterli olacağını vurgulayan Dr. Efelerli, “D vitaminini yüzde 90 oranında aldığımız yer güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarının Ultraviyole A olanı bu hormonu sentezlememizi sağlıyor. Ultraviyole B olan ise bilindiği üzere kansere yol açıyor. Bunun alım şartlarını da doğru belirlemek gerekiyor. Güneş ışınlarının çıplak deriye doğrudan teması önemli. Özellikle saat 10.00 ve 15.00 arasında 15-20 dakikalık direkt güneş teması D vitamini depolanması açısından yeterlidir. Türkiye'de D vitamini eksiliği çok yaygın. Bunun nedeni de güneş ışınlarının vücudumuzda temas etmesi gereken yerleri sakındığımız için olabilir. Yüz bölgesi D vitamini sentezine fazla katılmıyor, dirsek ve diz kısmından aşağısını güneşin dik açıyla geldiği saatlerde 15-20 dakika güneşlendirmek yeterli olacaktır” dedi.