Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi makamında ağırladı.

Ziyarette Eskişehir'in ticari, tarım, turizm, eğitim, kültür, sosyal ve sanayi alanlarında ülkemizin önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, karşılıklı iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Ziyareti kabulünden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Büyükelçi Suzuki, Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin saygı çerçevesinde devamlı büyüyerek ivme kazandığı belirtti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Büyükelçi Suzuki'yi Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.