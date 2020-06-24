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Vali Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Eskişehir Valiliği görevine başlayan Erol Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Eskişehir Valiliği görevine başlayan Erol Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.


Eskişehirlilere en iyi hizmetin götürülmesi noktasında, ortak geliştirilen projelere büyük önem vereceklerini bildiren Vali Ayyıldız, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak akılla işlerin daha kolay çözüleceğine dikkat çeken Vali Ayyıldız, iyi niyet dileklerini ileten Eskişehir Milletvekilleri Avcı, Günay ve İl Başkanı Çalışkan'a teşekkür etti.


Eskişehir Milletvekilleri Avcı, Günay ve İl Başkanı Çalışkan ise, Vali Ayyıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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