Vali Ayyıldız'dan 10 Kasım mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayınlanan mesajda Vali Erol Ayyıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde minnet ve şükranla yâd ederken, Atatürk'ün sadece bizim milletimizin değil bütün insanlığın sevgi, saygı ve takdirini kazanmış bir lider olduğuna vurgu yaptı. Vali Ayyıldız, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü vesilesiyle hep birlikte rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Necip milletimizin yetiştirdiği büyük devlet adamı olan Atatürk sadece bizim milletimizin değil bütün insanlığın sevgi, saygı ve takdirini kazanmış bir liderdir. Yaktığı istiklal meşalesiyle ezilen, esaret altındaki bütün milletlere ümit ve ilham kaynağı olmuştur. Tarihin akışını değiştiren ender liderlerden olan Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti Anka misali küllerinden yeniden doğmuştur. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna yaptıklarından dolayı O'na minnettarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş'a giden yolun en başında 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek milletine güvenmiş; hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir millet olduğumuzu bizlere her fırsatta hatırlatmıştır. O; çağının ilerisinde bir vizyonla muasır medeniyetler seviyesinin üstünde, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bir Türkiye hayali kurmuş ve Cumhuriyet'le birlikte yol haritamızı bu temel üzerinde çizmiştir. Cumhuriyet tarihimizde millî iradeye yönelik çeşitli müdahaleler ve darbelere rağmen büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi devam etmiş; son olarak aziz milletimiz 15 Temmuz ihaneti karşısında millî iradeye sahip çıkarak dost düşman herkese 'hâkimiyet benimdir' demiştir. Bugün gerek büyük kalkınma hamleleri, gerekse çevresindeki mazlum halklar için umut kaynağı olması ile devletimiz; ebediyete akan zaman içinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru büyük bir özgüvenle ilerlemektedir. En büyük eserimdir, dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini, güçlenmesini hazmedemeyenlerin sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere; tüm engelleme teşebbüslerine rağmen Atatürk'ün hayalini kurduğu büyük ve güçlü Türkiye mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürmektedir.

Unutmamalıyız ki Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk önderliğinde zafere ulaştıran millî birlik ve beraberlik; bundan sonra da kaderimizi tayin edecektir. Bu bakımdan fikir ve eserleriyle Türk milletinin kalbinde yaşayan Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü bir matem günü değil O'na ve hatırasına saygının gereği olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için fırsat bilmeliyiz. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek bütün farklılıkları bir tarafa bırakıp bizi biz yapan değerler etrafında her zamankinden daha çok kenetlenmeli; birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, 'en kıymetli hazinemiz' olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; silah arkadaşlarını, gövdesini bu vatan için siper eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve derin bir hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.