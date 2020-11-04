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Vali Ayyıldız'dan Beylikova'ya ziyaret

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekili Prof.

Dr. Emine Nur Günay ile birlikte Beylikova'ya yapılan yatırımları inceledi


Eskişehir Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Kaymakam Abdüllatif Yılmaz ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ile birlikte Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. BOSB'de yapılan Biyogaz Enerji ve Gübre Tesisinin çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha Sonra Vali Erol Ayyıldız, Kaymakam Abdüllatif Yılmaz'a, Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız, Kaymakam Abdüllatif Yılmaz ve Belediye Başkanı Özkan Alp ile birlikte Beylikovalı öğrencilere tablet dağıttı.


Vali Erol Ayyıldız, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve devam eden kapalı pazar, Gençlik Merkezi ve 500 kişilik seyirci kapasiteli sentetik çim saha çalışmalarını yerinde görerek Belediye Başkanı Özkan Alp'ten bilgi aldı.

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