Vali Ayyıldız'ın katılımıyla ‘Emniyet Kemeri Denetimi' yapıldı

Yurt genelinde yürütülen ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında, Vali Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Eskişehir'de de emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğinin artırılması amaçlanarak yurt genelinde başlatılan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Eskişehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetim Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Denetim kapsamında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara Vali Erol Ayyıldız tarafından emniyet kemerinin önemi hakkında hatırlatmalar yapılırken çocuklara hediyeler verildi.

“Vatandaşlarımızın idrak ettiğini görmek bizi sevindirdi”

Özellikle denetimde durdurulan araçlarda emniyet kemerinin çoğunlukla kullanılmasından memnuniyetini dile getiren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir genelinde farkındalığın yüksek olduğunu belirtti. Yurt genelinde yapılan uygulamalarla farkındalığın iyice arttırılmasının hedeflendiğini belirten Vali Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet kemeri takmanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, dolayısı ile kazalarda veya araç kullanırken başımıza gelebilecek olumsuzluklarda ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymak ve bu farkındalığı vatandaşımızın nezdinde dikkat çekmek için uygulama yaptık. Türkiye genelinde saat 15.30'da bu farkındalık çalışması yapılmakta. Biz de bir örneğini Eskişehir'de yaptık. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz, Eskişehirli vatandaşlarımızın ve Eskişehir'den geçerek yolculuk yapan vatandaşlarımızın bunun farkında olduğu. Bu bizi ziyadesi ile memnun etti. Bu anlamda sevdiklerimizle birlikte olmamızı sağlayan emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımızın idrak ettiğini görmek bizi sevindirdi.”