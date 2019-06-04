Vali Çakacak, bayramda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Alb. İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte, İl Jandarma Komutanlığı'nı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına bayram mesaisinde görevi başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin kazasız belasız hayırlı görevler geçirmesini dileyen Vali Çakacak, Türk milletinin sonsuz güvenini kazanan güvenlik güçlerinin gece-gündüz demeden 24 saat her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunu dile getirdi. Vali Çakacak, “Sizler, milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak kamu düzeninin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında bulunuyorsunuz. Sahip olduğumuz hoşgörünün sadece bayramlarda değil, bayramlardan sonra da devam etmesi tek dileğimiz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sevdiklerinizle, ailenizle ve yakınlarınızla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmenizi diliyorum” diye konuştu.