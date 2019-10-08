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Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı'yı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Sohbet havasında geçen kabulde Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak, sendika yöneticilerine, kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek üzere üstlendikleri görevlerinde başarılar diledi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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