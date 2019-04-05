Vali Çakacak, Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret etti

Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, öğrencilerden şimdiden gelecekleri ile ilgili kendilerine birer hedef belirlemelerini istedi.

Yoğun işleri arasında fırsat buldukça okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelmeye çalışan Vali Çakacak, Dumlupınar İlkokulu'nu ziyareti esnasında, "Ülke olarak genç nüfusumuzla övünüyoruz. Onların, gelecekte ülkemizi, bizden emanet alacakları noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi. Okulun sınıflarını gezerek öğrencilere 'okuyun' öğüdünde bulunan Vali Çakacak, "Çok okuyun ki, ileride ailenizin, öğretmenlerinizin ve milletimizin gurur duyacağı başarılı birer insan olun. Çok kitap okursanız, kendinize güveniniz artar. Hayatta her kapıyı açan en büyük anahtar kendine güvenmektir. Kendinize değer verin. Her zaman ileriye dönük hayalleriniz ve hedefiniz olsun. Kendinize şimdiden geleceğinizle ilgili hedefler belirleyin. Hedefinize ulaşma yolunda büyük bir azim ve gayret içerisinde çalışın. Sizler, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak büyük insanlar olursunuz inşallah” şeklinde konuştu.

Okulun öğretmenleriyle de bir araya gelen Vali Çakacak, “Ülkemizin geleceğine yön verecek çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz" ifadelerinde bulundu. Öğretmenliğin herkesin yapabileceği sıradan bir meslek olmadığını dile getiren Vali Çakacak, “Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen sevgi, fedakârlık ve gönül mesleğidir. Bu sevgiyi yüreğinde hissedebilenler için de sınırsız bir mutluluk kaynağıdır. Toplumun öğretmene gösterdiği itibar onların hayattaki onurları ve zenginlikleridir. Eğitime, öğretime ve öğretmene değer veren uluslar, büyük bir yükselme ve ilerleme göstermektedir” diye konuştu.

Vali Çakacak yaptığı konuşmada, geleceğimizin teminatı ve en değerli varlığımız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde en kalıcı ve ciddi katkıyı veren öğretmenlerimize her zaman minnettar olduğumuzu bildirdi.

Ziyaretin ardından Vali Çakacak, okuldan ayrıldı. Bu ziyaretlerinde Vali Çakacak'a; Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Dumlupınar İlkokulu Müdürü Seyit Yıldırım eşlik etti.