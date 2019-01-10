Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği yönetimini kabul etti

Emekli astsubaylar ve yakınlarını bir araya getiren derneğin, dayanışma duygusunu ön plana çıkarmakla önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret esnasında konuşan Vali çakacak, çok büyük ve önemli görevler üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve personelinin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu ifade etti. Emekli olan personele ve yakınlarına dernek vasıtasıyla sahip çıkılmasının ayrı bir önem arz ettiğini söyleyen Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Börekçi'ye ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Börekçi ise birlik, beraberlik, sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, derneğin yaptığı faaliyetler hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi.