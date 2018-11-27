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Vali Çakacak, Eskişehir Barosunu ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçen ay yapılan genel kurul sonrası Baro Başkanlığı görevine seçilen Av.

Mustafa Elagöz'ü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.


Sohbet havasında geçen ziyaret esnasında Eskişehir'i huzurlu bir şehir olarak nitelendiren Vali Çakacak, hukukun üstünlüğü ilkesinin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Elagöz ise, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde sürdürülen çalışmaların bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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