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Vali Çakacak, Eskişehir Modern Sanat Müzesi inşaatında inceleme yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Eskişehir Modern Sanat Müzesi’ni inceleyerek, Polimeks İnşaat koordinatörü Özay Yakak ve müzenin proje tasarımcılarından olan Japon Yuki İkeguchi’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek, Polimeks İnşaat koordinatörü Özay Yakak ve müzenin proje tasarımcılarından olan Japon Yuki İkeguchi'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Tarihi ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran Eskişehir'de böyle güzel bir eserin yer alacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, Polimeks'in kurduğu ve temeli geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan müzenin, sahip olduğu unsurlarla özel müzecilik alanında yeni bir çığır açacağını söyledi. Müze tasarımının odun ağırlıklı yapılıyor olmasının bu işe ayrı bir zenginlik kattığını dile getiren Vali Çakacak, kendisine bilgi veren firma yetkililerine teşekkür etti.

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