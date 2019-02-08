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Vali Çakacak, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği'ni kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, yakın zaman önce kurulan Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ES-UZ-DER) Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Tarafların tamamen bağımsız uzlaştırmacı sayesinde vardıkları uzlaşmanın aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağını belirten Vali Çakacak, uzlaştırma müessesesinin toplum üzerinde önemli faydalarının olacağını ifade etti. Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Akaydın'a ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Geçtiğimiz hafta kuruluş aşamalarını tamamlayarak dernek faaliyetlerine başladıklarını belirten Başkan Akaydın ise amaçlarını şu şekilde açıkladı:


“Ülkemizin, toplumsal yaşantımızın, demokrasi kültürümüzün, özel hayatımızın, sivil toplumun ve son olarak Hukuk Sisteminin ihtiyacı olan Uzlaştırma kültürünün ve hukuksal alt yapısının yerleşmesi ve yayılması bunun yanında uzlaşma ve uzlaştırmacılık konusunda; sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak istiyoruz.”


Uzlaştırmacıların avukatlardan ve hukuk öğrenimi görmüş diğer fakülte mezunlarından oluştuğunu bildiren Başkan Akaydın, tüm uzlaştırmacıları üye yaparak etkili bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçladıklarını belirtti.

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