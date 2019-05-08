Vali Çakacak, genç girişimcileri kabul etti

Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman genç girişimcilerin yanında olduklarını ifade etti. Başkan Osmanlı'ya ve kurul üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, “Eskişehir'in hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu manada, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız bizler için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Genç girişimcilerin ilimiz ve ülkemiz sanayi için çok önemli olduğunu belirten Vali Çakacak, “Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, işsizliğin azaltılması ile yeni iş alanlarının oluşmasına olanak sağlamaları ve ekonomiye dinamizm katmaları sebebiyle genç girişimcileri ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok değerli buluyorum ve tüm imkânlarımızla onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Mart ayında yapılan seçimle göreve geldiklerini belirten Başkan Osmanlı, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileterek, genç girişimciler olarak yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Eskişehir'i girişimciliğin marka şehri haline getirmek için çalışmalar yürüttükleri kaydeden Başkan Osmanlı ise, üretimin daha kaliteli bir hale gelmesi için mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Özellikle genç girişimcilerle bunu başarmak istediklerini bildiren Başkan Osmanlı, Genç Girişimciler Kurulunun ve TOBB Yönetim Kurulunun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan bir kurul olmaya çalıştıklarını söyledi.