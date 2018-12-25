Vali Çakacak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret ederek, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında İl Müdürü Recep Bayar'dan bilgi aldı.

Müdür Bayar'a verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Çakacak, AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının önemli olduğunu vurguladı. Acil durumlara müdahalede devamlı hazır olunmasının öneminden bahseden Vali Çakacak, bu açıdan AFAD personelinin çok kıymetli ve önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. AFAD personelinin sürekli kendini yenileyerek görev aşkıyla çalışmasının önemine dikkat çeken Vali Çakacak, doğal afetlere karşı ülke olarak her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Afet zararlarını azaltmak için uzman ve eğitimli kadrosu ile afet öncesi, sırası ve sonrası gerekli önlemleri almak, verimliliği artırmak ve gelişen teknolojiden geri kalmamak için Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin kendini sürekli yenilediğini dile getiren İl Müdürü Bayar ise, tehlike ve risklere karşı her zaman duyarlı olduklarını, bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlar kullanıp toplumun yararını gözetecek işler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda kurum içerisindeki birimleri gezen Vali Çakacak, personelle tanışarak, AFAD ekiplerince kullanılan donanım ve araçları inceledi. 24 saat hizmet veren Alo 122 AFAD Çağrı Merkezini de ziyaret eden Vali Çakacak, son teknolojik donanımlı iletişim araçları hakkında Müdür Bayar'dan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Vali Çakacak, kurum binasından ayrıldı.