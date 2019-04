Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelişi esnasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Çakacak, daha sonra günün anısına Müdürlük Şeref Defterini imzaladı. Ardından müdürlük makamına geçen Vali Çakacak, “Kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren Türk Polis Teşkilatımızın, içinde bulunduğumuz dönemde de her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda üstün bir çaba gösterdiğine hepimiz şahitlik etmekteyiz. Emniyet Teşkilatımız, ülkemizin, İlimizin huzuru ve güvenliği için her türlü gayreti gösteriyorlar. Huzurun ve güvenin temininin devamı için ise her kesimin desteğine ihtiyaçları vardır” diye konuştu.

İlimiz genelinde görev yapan polislerin, ‘10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Vali Çakacak, ziyaret esnasında duygularını dile getirerek, “Ülkemizin ve ilimizin daha çok gelişmesi, kalkınması ve daha parlak yarınlara ulaşabilmesi için, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak hepimiz için önemlidir. İşte bu noktada başta emniyet teşkilatımız olmak üzere tüm güvenlik birimlerimize büyük görevler düşmektedir. Eskişehir'in, ülkemizin en güvenli illerinin başında gelmesinde, kolluk birimlerinin yanında vatandaşımızın desteği de çok önemlidir. Bu nedenle kolluk kuvvetlerine desteklerinden ötürü kıymetli Eskişehir halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Dinç ise, Türk Polis Teşkilatının geçmişten bugüne başarılarla dolu bir tarihi olduğunu ve bu teşkilatın mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Müdür Dinç, tarihi başarılarla dolu Türk Polis Teşkilatının, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeten bir anlayışla görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne gelişinde Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çakacak, daha sonra müdürlük makamına geçti. Kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştiren ve yenileyen Türk Polis Teşkilatı'nın, çağdaş teknolojileri kullanarak suç ve suçluyla mücadelede sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da gurur verici başarılara imza attığını dile getiren Vali Çakacak, “Polis Teşkilatımız, 174 yıllık bilgi ve deneyimiyle; kamu düzeninin sağlanması, önleyici kolluk hizmetleri, suç oluştuktan sonra da faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza atmaktadır” diye konuştu.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Doğanay da, 174 yıldır milletine hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet etmek olarak gören Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmanın verdiği haklı gururu yaşadıklarını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi.