Vali Çakacak, kadın girişimcileri kabul etti

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, devletimizin başta kadın girişimciler olmak üzere tüm girişimcilere yönelik destekleyici teşvik ve kredi imkânları sunduğuna dikkat çekti. Valilik olarak tüm girişimcilere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden Vali Çakacak, güçlü bir Türkiye ülküsüne sahip Türk kadınının iş dünyasında önünü açma, onlara girişimcilikle ilgili her konuda rehberlik etme hususunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Nitelikli ve nicelikli kadın girişimci sayısını arttırmak, istihdama katma değer sağlamak ve tecrübeli girişimciler aracılığıyla yeni girişimcilere öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tali ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür ederek, kurulun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.