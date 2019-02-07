Vali Çakacak, “Kalkınma nitelikli eğitimle mümkün”

Vali Çakacak başkanlığında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 2'nci Dönem Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda konuşan Çakacak, bir ulusun kalkınması ve gelişmesinin ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabileceğini, iyi bir eğitim süreci için de plânlama en öncelikli konuların başında geldiğini anlattı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğini bildiren Vali Çakacak, öğrencilerin 25 - 30 kişilik çağdaş teknolojik gereçlerle donatılmış sınıflarda eğitim yapma imkânı bulduklarını dile getirdi. Vali Çakacak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Okullarımızın fiziki eksiklikleri her yıl yapılan yatırımlarla en asgariye indirilmektedir”

“Bu yarıyıl da yeni bir takım hedeflerin ortaya konulduğu ve bu hedefleri gerçekleştirmek için atılacak adımları, ortaya konulacak çabaları plânladığımız bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. En yüksek verimi elde edebilmemiz için bu dönemin de en iyi şekilde analiz edilmesi, plânlanması ve plânlanan yol haritasının da titiz bir şekilde siz kurum amirleri tarafından takibi gerekmektedir. Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemizin hızla büyümesine paralel olarak bütçe imkânlarımız artmakta, ulusal bütçeden en büyük pay ise eğitime ayrılmaktadır. Bunun sonucu olarak ülke genelinde çocuklarımız, 40 - 50 kişilik kalabalık sınıflar yerine ortalama 25 - 30 kişilik ve çağdaş teknolojik gereçlerle donatılmış sınıflarda eğitim yapma imkânı buluyorlar. Her yıl yapılan yeni öğretmen alımlarıyla öğretmen açığımız en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Okullarımızın fiziki eksiklikleri her yıl yapılan yatırımlarla en asgariye indirilmektedir” dedi.

Yeni yarıyıl 487 okulda 137 bin 961 öğrenci ile başladı“

Çakacak, yeni yarıyılın, il genelinde 79 anaokulu, 151 ilkokul, 136 ortaokul, 121 orta öğretim kurumu olmak üzere 487 okulda 137 bin 961 öğrenci ile başladığını anlatarak, “Eskişehir bir eğitim kenti olma özelliğini hak eden bir ilimiz. Gerek çocuklarımızın girdiği sınavlarda gösterdikleri akademik başarılar ve gerekse sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda elde ettikleri dereceler bunun en önemli göstergelerindendir. Bunun sağlanmasında eğitim kadrolarının gösterdikleri gayretin yanı sıra ailelerin eğitime olan duyarlılığı ve sahiplenici tavırları eğitimdeki başarıda önemli bir rol oynamaktadır. Bu başarının tabi ki artarak devam etmesini sağlamak hepimizin görevidir. Bu önemli görevi yerine getirirken, velilerimizin desteklerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, eğitimde başarı sadece okulla olmaz. Eğitimde başarı; öğrenci, okul ve ailenin birlikte çalışmasıyla yakalanır. O zaman bize düşen görev öğrenci, okul ve aile üçgeninin daha sağlıklı iletişim yolları ile hep birlikte bir amaca yönelebilmelerini sağlamaktır.”

"Emniyet Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin güvenliği için çok ciddi tedbirler aldı"

İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” protokolünün olduğunu ve bu protokol çerçevesinde yapılanları maddeler halinde anlatan Vali Çakacak, konuşmasının devamında “Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın arasında “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” ile okullarda güvenli ortamın sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü yapıldı. Emniyet Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin güvenliği için çok ciddi tedbirler aldı. Bu tedbirler bu dönemde artarak devam edecek” dedi.

“Okullarımızdaki kamera sistemlerinin bir kısmı direkt Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre"

Yapılan bazı çalışmalar hakkında da Vali Çakacak, “Okul çevrelerinin güvenliği azami oranda sağlandı. Okulla ilişkili olmayan kişiler polis marifeti ile okul çevrelerinden uzaklaştırıldı. Güvenlik görevlilerimiz tutanak tutarak para cezaları uyguladılar. Bu uygulamanın çok faydasını gördük. Bu uygulamayı bu dönem de devam ettireceğiz. Okul güvenliğine yönelik okul giriş-çıkış saatlerinde okullara Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik görevlendirmesi yapıldı. Bu dönem de yine bu görevlendirmeler devam edecek. Okul çevrelerinde trafik, asayiş kontrolleri yanında madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik Narko tim polisleri görevlendirildi. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanı'mızın talimatları ile geçen yıldan itibaren çok ciddi güvenlik tedbirleri alındı, uygulandı; bu dönemde de uygulanmaya devam edilecek. Okullarımızın büyük bir kısmında kamera sistemi var. Bunlardan bir kısmı direkt MOBESE Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegredir. Mevcut olan sayıyı bu dönem daha da artıracağız. İnternet kafe denetimleri geçen dönem olduğu gibi yoğun bir şekilde bu dönem de devam edecektir. Gerekli tüm hukukî ve idarî tedbirler uygulanacaktır. Servis araçları ile ilgili denetimler sıkı bir şekilde devam edecektir” diye belirtti.

“Eskişehir'in üniversiteye giriş sınavlarındaki başarısı

2018 yılı üniversiteye giriş sınavlarında Eskişehir'in 587.938 ortalama ile Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Vali Çakacak, “Bu başarıdaki en büyük pay sahibinin aileler ve öğretmenler olduğunu söyledi. Öğretmenlik mesleğinin öneminden bahseden Vali Çakacak, “Hepimiz bulunduğumuz yerleri öğretmenlerimize borçluyuz. Öğretmenlik mesleği bizim için kutsaldır. Ülkemizi daha iyi yerlere götürmek, aydınlık yarınlara taşımak istiyorsak bu öğretmenlerimizin sayesinde olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı olarak geleceğe hazırlanmaları, çağın ve toplumun gereklerine uygun; sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları; gerek okul evrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için alınacak tedbirleri değerlendireceğimiz bu toplantımızın ve 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı II. döneminin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Çakacak, toplantıya katılanlara söz vererek görüş ve önerileri dinledi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, ilgili kurum müdürleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.