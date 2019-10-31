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Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan’ı ve Eskişehir’de göreve yeni başlayan Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez’leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ile 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Ergün’ü makamlarında ziyaret etti.

Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan'ı ve Eskişehir'de göreve yeni başlayan Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez'leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ile 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Ergün'ü makamlarında ziyaret etti.


İlk olarak Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hv.Org. Gülan'ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, günün anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Çakacak, 2019 Yüksek Askeri Şura kararları gereği Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez'leri Komutanlığına atanan Hv. Plt. Tümg. Günaydın'ı ve 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Hv. Plt. Tuğg. Ergün'ü makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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