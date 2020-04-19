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Vali Çakacak maske üretimi hakkında bilgi aldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), iş yerlerinde çalışanların kullanması zorunlu hale getirilen maske üretimini, Eskişehir Valiliği Koordinasyonunda devam ediyor.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, üretimi yerinde incelemek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu'nun yönetiminde üretimi süren ve ESO ABİGEM tarafından oluşturulan maske üretim alanlarını ziyaret etti. Yapılan üretim hakkında Vali Çakacak'a bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayi işyerlerinde çalışanlarımızın kullanması zorunlu hale getirilen maskeleri, sizlerin koordinasyonunda üretiyoruz. 13 Nisan'da ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 250 bin adet maskeyi ise başta üyelerimiz olmak üzere 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine ulaştırdık. Tüm gücümüzle şehrimizden salgının yayılmasının önüne geçmek ve sanayi işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışıyoruz" dedi.


Ziyarette toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara üretim tesislerinin de mutlaka uyması gerektiğini, bunu sağlama noktasında yapılan çalışmaların değerli olduğuna vurgu yapan Vali Özdemir Çakacak, maske üretiminin çok önemli olduğunu ve üretimi yakından takip ettiklerini ifade etti.

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