Vali Çakacak, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Tepe'yi kabul etti

Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Serkan Tepe'yi makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir'de göreve başlayan Bölge Müdürü Tepe'ye hayırlı olsun temennisinde bulundu. Vali Çakacak, son sistem teknikler kullanarak hava tahminlerini yerinde yapan meteorolojinin; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında vatandaşa güvenilir hizmet sunduğunu söyledi. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden Bölge Müdürü Tepe ise, Eskişehir'de görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu iletti.