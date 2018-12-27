Vali Çakacak, muhtarların istek ve taleplerini dinledi

Mahalle muhtarlarıyla buluşan Vali Özdemir Çakacak, “Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahalledeki vatandaşlarımızın teveccühleriyle o makamlara gelmiş, vatandaşlarımızla devlet arasında kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi noktasında köprü görevini üstlenmiştir. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetkarıyız. Bu yüzden bizler her zaman muhtarlarımızın taleplerine büyük önem veriyoruz. Kamu görevi yapan arkadaşlarımdan muhtarlarımızın ilettiği taleplere hassasiyetle davranmalarını bizzat rica ediyorum. Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahalledeki vatandaşlarımızın teveccühleriyle o makamlara gelmiş, vatandaşlarımız ve devlet arasında kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi noktasında köprü görevini üstlenmiştir. Bu yüzden bizler her zaman muhtarlarımızın taleplerine çok büyük önem veriyoruz. Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Kamu görevi yapan arkadaşlarımdan muhtarlarımızın ilettiği taleplere hassasiyetle davranmalarını bizzat rica ediyorum" dedi.

Sorunların ve problemlerin karşılıklı dinlediği zaman daha kolay ve çabuk çözüme ulaşacağını ifade eden Vali Çakacak, kamu görevi yapan herkesin vatandaşlara karşı sorumlu olduğunu, vatandaşlara karşı ise kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu bildirdi. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu olduğu zaman bunu hemen ilgili yerlere iletilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çakacak, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi. Açılış konuşmasından sonra muhtarların taleplerini dinleyen Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek inceleme yapılmasını, istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.

2018 yılı Şubat ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklerde “Açık Kapı Projesi” için başvuru masaları oluşturulduğunu hatırlatan Vali Çakacak, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin 7 gün içerisinde sonuçlandırıldığını kaydetti. Muhtarlardan Valilik binası içerisinde bulunan Açık Kapı birimini ziyaret etmesini isteyen Vali Çakacak, “İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ‘Açık Kapı Projesi'ni Eskişehir'de hayata geçirdik. Bu kapı, milletimizin kapısı. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir kapı. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması, vatandaşlarımızın memnuniyet oranlarının artırılması için bu proje ve uygulama bizim çok önemlidir.” diye konuştu.

2018 yılının son muhtarlar toplantısını yaptıklarını ifade eden Vali Çakacak, 2018 yılının 2019 yılından daha iyi geçmesini dileyerek, “İyilikleriyle, güzellikleriyle, keder ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2019 yılında da daha güzel bir Eskişehir için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Bu duygularla 2019 yılının, Eskişehirli hemşehrilerime, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, ilçe kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.