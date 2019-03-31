Vali Çakacak oyunu eşi Kevser Çakacak ile birlikte kullandı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde düzenlenen halk oylamasında, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'nde oylarını kullandı.

Vali Çakacak, 10.30 sıralarında oy kullanmak için eşi Kevser Çakacak ile birlikte Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ne geldi. 1062 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Çakacak, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu aktardı. Açıklamalarda bulunan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir genelindeki seçim güvenliğine değindi. 578 binada 2 bin 227 sandıkta oy kullanılacağını sözlerine ekleyen Vali Çakacak, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mahalli idareler seçimlerimiz Eskişehir'de sabah 08.00 itibari ile başladı. Seçimler demokrasinin bayramı ve şölenidir. Seçimlerin bir demokrasi şöleni içerisinde geçmesi için biz valilik olarak seçim boyunca bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Güvenlik tedbirlerimiz 3 aşamadan oluştu. Birincisi, seçim takvimimizin başlamasından itibaren oy verme gününe kadar olan süre içerisinde, tüm adaylarımızın rahat bir şekilde propaganda yapabilme tedbirleriydi. Çok şükür bu süreç sorunsuz bir şekilde sona erdi. İkinci güvenlik tedbirimiz, oy kullanma günü içerisindeki güvenlik tedbirleridir. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın rahatça, özgürce ve hür iradeleriyle sandığa gidip oy kullanmalarını için alınan güvenlik tedbirleridir. Bu bağlamda biz; 578 binada, 2 bin 227 sandıkta, 651 bin 356 seçmenimizin rahatça ve özgür iradeleriyle oy kullanmalarını sağlamak amacıyla 3 bin 437 kolluk polis ve jandarma görevlendirdik. Açıkçası bütün kolluk kuvvetlerimiz görev başındalar. Bugün izin yok. Bugün vatandaşlarımızın rahatça oy kullanmaları temin etmek amacıyla görev başında. Eskişehir halkının demokratik olgunluğu yüksektir. Dolayısıyla Eskişehir halkına yakışacak bir şekilde bugün de, huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyoruz. Seçimlerimizin Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.