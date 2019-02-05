Vali Çakacak, Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Özdemir Çakacak, Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kuruma gelişi esnasında bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çakacak, ardından kurum içerisindeki birimleri gezdi. Resmi işlemlerini takip eden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Çakacak, devletimizin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını ve bu belgelerin muhafaza edilerek korunmasını sağlayan Tapu Müdürlüklerinin büyük bir hizmeti yerine getirdiğini söyledi.

İnşaat çalışmaları devam eden yeni hizmet binası hakkında Vali Özdemir Çakacak'a bilgiler veren Müdür Cevdet Kılıç, yeni hizmet binası projesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda personelin görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini bildirdi.

Daha sonra Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a kısa bir brifing sundu. Tapu ve Kadastro verilerinin e-devlet hizmet konseptine uyumunun sağlanmasıyla ilgili projeler hakkında bilgi veren Müdür Cevdet Kılıç, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altına alarak, muhafaza etmek ve onları vatandaşların hizmetine sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Müdür Kılıç, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan yetki alanında Bölge Müdürlüğüne bağlı 57 müdürlük ve 32 kadastro irtibat bürosunun mevcut olduğunu söyledi.

Mülkiyetlerin kayıt altına alınmasını yerine getiren kurumun öneminden bahseden Vali Çakacak, 172 yıllık geçmişi olan kurumun tarihi gerçeklere de ışık tuttuğunu bildirerek, Müdür Kılıç'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'a ve mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çakacak, ziyaretin ardından kurum binasından ayrıldı.