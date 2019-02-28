Vali Çakacak, Tokyo Büyükelçisi Mercan'ı ağırladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kente gelen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan'ı makamında ağırladı.

Büyükelçi Mercan'ı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Sohbet havasında geçen ziyarette, 2002 - 2011 yılları arasında AK Parti Eskişehir Milletvekilliği yapan Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan ise, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti.