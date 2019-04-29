Vali Çakacak trafik denetiminde

Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgili personelin katılımıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının eylem planında da yer alan trafik denetimleri helikopter desteğiyle havadan da yapılıyor. İçişleri Bakanlığının trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski” duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir'in çevre illerle olan bağlantı yollardaki trafik akışını helikopter ile denetlediklerini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren denetimde, trafik yoğunluğu olan güzergâhların tek tek kontrol edildiğini bildiren Vali Çakacak, denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'trafik kazalarını önleme planı' çerçevesinde, İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte, ilimizin çevre illerle olan bağlantı yollardaki trafik akışını helikopterle havadan denetledik. Jandarma Genel Komutanlığımızın bugün bize tahsis ettiği helikopter ile Eskişehir'in çevre yollarındaki trafik güvenliğinin ne durumda olduğunu denetleme imkânımız oldu. Buradaki ana hedefimiz trafiğin daha güvenli hale gelmesidir” dedi.

Eskişehir- Afyonkarahisar yol denetlemesi esnasında bir süreliğine yere inen Vali Çakacak, güvenlik kontrol noktasında aracı durdurulan vatandaşlarla sohbet etti. Bu tür trafik denetimlerine daha fazla ağırlık vereceklerini belirten Vali Çakacak, “Trafik kazalarının azalarak can ve mal güvenliği açısından daha güvenli bir sonuç elde etmek için sonuna kadar gayretli olacağımızı halkımızın bilmesini isteriz” diye konuştu.

Sürücülere ve araçta bulunanlara çikolata ve kolonya ikramında bulunan Vali Çakacak, çocuklara da oyuncak verdi. Vali Çakacak, havadan yapılan trafik denetimi sonrasında denetimin sorunsuz geçmesini sağlayan Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.