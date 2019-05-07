Vali Çakacak, uluslararası yarışmada başarı kuaförleri kabul etti

Uluslararası Crystal Angel Saç yarışmasında başarı elde eden Euro Cup Türkiye ekibi temsilcisi Tuncay Gitgör ve düzenlenen şampiyonda ödül alan kuaförleri makamında kabul etti.

17'ncisi Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Uluslararası Crystal Angel Saç yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Euro Cup Türkiye ekibinin Eskişehir üyeleri; Tuncay Gitgör, Ali İhsan Soydoğan, Berk Çalışkan, Aykurt Kızılçay, Efrahim Yavaş, Mehmet Yıldırım, Emirkan Çam ve Ekrem Kaçar, kupa sevincini Vali Çakacak ile paylaştı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “Her mesleğin kendi içinde bazı zorlukları olduğu kadar böyle güzel geri dönüşleri de vardır. Meslek hayatında başarılı olan sizler, işlerinizi en iyi şekilde yaparak önemli bir başarıya imza attınız. Göstermiş olduğunuz üstün gayretten dolayı hepinizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Euro Cup Türkiye ekibi temsilcisi Gitgör de, düzenlenen şampiyonada en iyi sahne ve en iyi saç tasarımı özel ödülünü aldıklarını, ekip üyesi Ali İhsan Soydoğan ise bireysel yarışmalarda Dünya 3'üncüsü olduğunu söyledi.