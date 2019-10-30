Vali Çakacak, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı'na başkanlık etti.

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen bu toplantılar sayesinde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdi. Valilik Makamı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorunları tek tek dinleyen Vali Çakacak, imkânların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu söyledi. Devletin tüm kurumları ile birlikte vatandaşın emrinde olduğunu dile getiren Vali Çakacak, vatandaşların daha verimli hizmet almasını sağlayan, merkez ilçeden kırsal yaşama kadar vatandaşların sosyo-ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini arttıracak olan çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Vali Çakacak'a bire bir görüşlerini bildiren vatandaşlar ise, istek ve taleplerini doğrudan iletme imkanı buldu.

Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Coşkun, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.