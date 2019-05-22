Vali Çakacak, vatandaşların taleplerini dinledi

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri sağlamak amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen "Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı" Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makamı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Çakacak, bu toplantılar sayesinde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunduğunu söyledi. Toplantıda Vali Çakacak ile bire bir görüşen vatandaşlar, sorunlarını doğrudan iletme imkanı buldu. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri tek tek dinleyen Vali Çakacak, imkânların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu belirtti. Düzenlenen toplantılarla vatandaşların sorunlarını daha rahat çözmeyi hedeflediklerini aktaran Vali Çakacak, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdi. Çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Çakacak, vatandaşları dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İŞ-KUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.