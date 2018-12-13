Vali Çakacak, Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Daire Başkanı Şahin Demirci'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vergilerin zamanında ödenmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu bildiren Vali Çakacak, anayasal bir yükümlülük olan vergi ödemenin, en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu söyledi. Verdiği bilgiler için Başkan Demirci'ye teşekkür eden Vali Çakacak, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulmasında, vergi ödemenin kutsal bir görev olduğunu ve ödenen vergiler ile ülkemizin daha çok gelişeceği vurguladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının 16 Ocak 2015 tarihli onayı ile Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin kapatılarak, 6 Şubat 2015 tarihi itibariyle Başkanlık bünyesinde tek çatı altında faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Başkan Demirci ise, Vali Çakacak'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.