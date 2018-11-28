Vali Çakacak'a ziyaretler

İlk olarak, ESİP üyelerini makamında kabul eden Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri olan sivil toplum kuruluşları (STK) pek çok alanda göstermiş oldukları faaliyetlerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Kültürel gelişime katkı sağlamanın yanında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya çalışan STK'ların önemine dikkat çeken Vali Çakacak, ESİP üyelerine yürütmekte oldukları çalışmalarda başarılar diledi.

ESİP'in Eskişehir' de bulunan ilçelerin kalkınması, gelişmesi ve birlikte hareket edilmesi amacıyla kurulduğunu söyleyen Dönem Sözcüsü Günyüzülüler Dernek Başkanı Av. Engin Çapar da, “ESİP üyeleri olarak temsil ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarını elimizden geldiği kadar öne çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ardından Vali Özdemir Çakacak, Rişvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Eskişehir Şube Başkanı Dr. Tuncay Söylemez ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Vali Çakacak, geçmişten gelen öz kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Rişvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye'de en kalabalık Türkmen popülasyonuna sahip olan Federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler veren Eskişehir Şube Başkanı Söylemez ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti.