Vali Çakacak'ın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” kutlama mesajı

Vali Çakacak, mesajında, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik ve dayanışmanın sembolü olarak kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı çok büyüktür. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helâl kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği de kuşkusuzdur. İşçi ve emekçi kardeşlerimizi hatırlama ve hatırlatma günü olan bu bayram gününün barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor; bir bayram havasında, birlik beraberlik içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimi en içten duygularımla selâmlıyorum" ifadelerini kullandı.