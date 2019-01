Vali Çakacak'ın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlama mesajı

Vali Çakcak mesajında, "Yapmış oldukları çalışmalarla, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, halkımızı bilgilendirmek adına, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin; istek ve gayretle çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım. Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal mânâda haberin doğrusunun insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Evrensel hak ve hürriyetleri, demokratik değerleri, mesleğin gerektirdiği ahlâkî kuralları göz ardı etmeden; ilkeli, sorumlu, araştırmacı ve tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getiren yerel ve ulusal basın mensupları, bu özverili çalışmalarıyla ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesine ve özgürlüklerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Devlet ve millet olarak basından beklentimiz; basının, her zaman basın etiğine bağlı kalması, yanlış anlaşılmalara ve yanlış yönlendirmelere fırsat vermeden halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmesidir. Bu, Türkiye gibi yoğun bir gündeme sahip ülkeler için hayatî bir öneme sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; bir kez daha halkın bilgilendirilmesi adına her tür koşulda haber peşinde koşan basın emekçilerinin ve tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.