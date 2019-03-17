Vali Çakacak'ın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kutlama mesajı

Vali Çakacak mesajında, “Türk toplumunun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli toplumsal değerlerden birisi yaşlılara olan sevgi ve saygısıdır. Büyüklere saygıyı küçüklere sevgi anlayışıyla birleştiren milletimiz, bu anlayışla sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumsal huzuru ve millî birliği güçlü tutmayı başarmıştır. Yaşlısına sahip çıkmayan, hürmet etmeyen ve saygı göstermeyen bir toplumun geleceğinin güven içinde olması mümkün değildir. Unutmamak gerekir ki bugünün yaşlıları geçmişte toplumsal yaşamın her alanında önemli hizmetlerde bulunmuş ve görevi kendilerinden sonra gelenlere devretmişlerdir. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Millî değerlerimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını desteklemek; sosyal, kültürel, ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur. Ülkemizin gelişmesi için ömürlerini çalışmakla geçirmiş olan büyüklerimizin yaşlılık dönemini ‘ikinci bahar' olarak görmelerini istiyoruz. Eskişehir Valiliği olarak yaşlılarımızın sağlıktan, beslenmeye; barınmadan, rehabilitasyona kadar tüm alanlarda ihtiyaçlarının karşılanması için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir'de yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın iyi koşullarda, devletimizin imkânlarından eşit oranda yararlanmalarını sağlama noktasında hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.