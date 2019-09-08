Vali Çakacak'ın eğitim öğretim yılı mesajı

Mesajında öğrenci ve öğretmenlere seslenen Vali Çakacak, "Değerli öğretmenlerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılını kutluyor, bu eğitim öğretim yılında da değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, okullarında aldıkları eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklarına inanıyoruz. Ülkemizin ekonomik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda dünyada adından söz ettirmesi öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin ve anne babalarımızın sayesinde olacaktır. Bizler, öğrencilerimizin yalnızca bilgi sahibi olmak için değil; bilim, teknoloji, insani değerler ve sanat gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Onların sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen sosyal bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz. Tüm bu hedeflerimize ulaşabilmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve mevcut başarılarımızı daha ileri noktalara taşıyabilmenin öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile gerçekleşeceğine inanıyor ve velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz; öğretmenlerimiz ve tüm velilerimiz için verimli geçmesini temenni ediyor; sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.