Vali Çakacak'ın kayınvalidesi için Mevlid-İ Şerif okutuldu

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi Kadriye Bayraktar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geçen günlerde yaşamını yitiren Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın 88 yaşındaki annesi merhume Kadriye Bayraktar için Sakarya'daki evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu. Yatsı namazına müteakip, Cumhuriyet Mahallesi'nde Bayraktar ailesinin evinin önünde gerçekleştirilen mevlit programında; Kur'an-ı Kerim okunurken yakınları ve sevenleri tarafından bağışlanan hatimlerin duası yapıldı.

Sakarya halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen mevlit programından sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu.