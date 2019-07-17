Vali Çakacak'tan Cumhuriyet Başsavcısı İrcal'a ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Murat İrcal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Murat İrcal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sohbet havası içerisinde geçen ziyaret esnasında Vali Çakacak, göreve yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı İrcal' a hayırlı olsun dileklerini iletti. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Cumhuriyet Başsavcısı İrcal ise Eskişehir'de görev yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.