Vali Çakacak'tan Kanal 26'ya ziyaret

Vali Özdemir Çakacak, kuruluşunun 28'inci yılını kutlayan Eskişehir'in ilk özel televizyonu Kanal 26'yı ziyaret etti.

Televizyon kurucuları Yaşar Abacı, İlhan Yalçın, Murat Abacı ile Haber Koordinatörü Muharrem Esen ile bir araya gelen Vali Çakacak, ulusal ve uluslararası yaptığı yayınla ilimizi tüm dünyaya tanıtan Kanal 26 Televizyonunu, Eskişehir'in dünyaya açılan penceresi olarak değerlendirdi.

Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Bu güzide kuruluşun sahiplerine ve çalışanlarına Eskişehir'in en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sundukları için teşekkür ediyor, ilkeli ve tarafsız yayın yapan Kanal 26 Televizyonuna daha nice seneler diliyorum” dedi.

Nazik ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kanal 26 Televizyonu kurucuları Yaşar Abacı ve İlhan Yalçın ise, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar vatan ve millet sevgisinden hiç taviz vermedik. Tarafsız bir şekilde, Eskişehir'in gözü ve kulağı olduk. İlklerin televizyonu olduk ve olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ziyarette, geçtiğimiz günlerde Kanal 26 Televizyonun kuruluşunun 28. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “2019 Yılının Spor En'leri Ödül Töreni” programında çekilen iki kare fotoğraf, günün anısına Vali Çakacak'a Yaşar Abacı ve İlhan Yalçın tarafından takdim edildi.