İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Erol Ayyıldız'dan emniyet ziyareti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yeni yıla görev başında giren emniyet personelini ziyaret etti.


Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapmış olduğu ziyarette kentin sükunetinin kontrolü yapılan Mobese birimine geldi. Çalışan personelin yeni yılını kutlayan Vali Ayyıldız, Eskişehir'in her noktasının takip edildiği Mobese merkezinde şehir hakkında genel bilgiler aldı.


Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile birlikte emniyet personeline ziyaret gerçekleştiren Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'de yaşayanların pandemi tedbirlerine büyük ölçüde uyum sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.