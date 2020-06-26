Vali Erol Ayyıldız'dan YKS'ye katılacak öğrencilere başarı dileği

Vali Erol Ayyıldız, gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Aylıldız, yaptığı açıklamada, "Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, her anlamda donanımlı bir üniversite okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlanan; aynı zamanda motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak başarılı olmaları en büyük dileğimizdir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilimizde huzur, güven ve Kovid-19 salgını sebebiyle hijyenik ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Öğrencilerimiz ve aileleri bu mânâda müsterih olsunlar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak olan öğrencilerimizden nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı / geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için İlimiz Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlükleri 27 Haziran 2020 Cumartesi 07.00 - 13.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.