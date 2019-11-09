Vali Özdemir Çakacak'ın “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” mesajı

Vali Özdemir Çakacak'ın “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'mızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Türk Milleti'yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklâlimize ve istikbâlimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, millî ve manevî değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklâl mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti'ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şâd olsun."