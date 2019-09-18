Vali Özdemir Çakacak'ın ‘Gaziler Günü' mesajı

Vali Çakacak mesajında, "Milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ebedî başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 'mareşal' ve 'gazi' unvanlarının verilişinin 98. yıl dönümünde; milletimizin birliği, devletimizin bekâsı, istiklâl ve istikbâlimiz için şehitliğe niyetlenip gazilik rütbesine eren tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlarken onları en kalbi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Milletimiz, tarihin her döneminde tüm zorluklara rağmen bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve ulusal birliğimizin en mühim sembolleridir. Beşikten mezara kadar vatan, toprak, bayrak sevgisiyle yetişen bu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği değerler için siper etmekten çekinmemiştir. Bu, yüzyıllardır nasıl böyle ise, şimdi de böyledir ve yüzyıllar sonrasında da böyle olacaktır. Bizler gazilerimizden ve şehitlerimizden bizlere miras kalan bu cennet vatanı ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Devraldığımız şanlı mirası daha bir azametle gelecek kuşaklara devredeceğiz. Şanlı ceddimizin aziz hâtıralarını sonsuza kadar mutlaka yaşatacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihimizi zaferlerle donatan, kutsal emaneti yarınlara şeref ve şanla taşıyan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor; sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.