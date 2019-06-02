Vali Özdemir Çakacak'ın Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Vali Çakacak mesajında, “Manevi atmosferini doya doya teneffüs ettiğimiz bir Ramazan ayını daha huzur içerisinde geride bırakmanın hüznünü yaşarken; aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu; dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Ramazan Bayramı'na da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, kırgınlıkların unutulduğu, en büyük gücümüz olan kardeşlik duygusun öne çıkarıldığı, birlikte yaşama iradesinin daha bir kuvvetlendirildiği çok özel günlerdir. Bu bayram da sahip olduğumuz güzellikleri, Ramazan Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla; engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla; yaşlılarımızla; baş tacımız olan şehit aileleri ve gazilerimizle paylaşalım. Eş, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşmayı unutmayalım. Toplumumuzun yardım ve desteğine muhtaç kesimine ilgi ve şefkat göstermede daha hassas olalım” ifadelerini kullandı.

Dokuz günlük bayram tatili dolayısıyla kentte bir takım tedbirlerin de alındığını belirten Vali Çakacak mesajında, “Dokuz günlük bayram tatili süresince vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Valiliğimizce her türlü tedbir alınmıştır. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız, Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, hastanelerimiz, Türk Telekom gibi kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren gerekli her türlü önlemi almaları için talimatlandırılmıştır. Bayram tatillerinde trafik yoğunluğunun artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Eskişehir genelinde hassasiyetle yürütülen trafik kontrollerine Bayram tatili süresince ayrı bir ihtimam gösterilecektir. Trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyorum. Bu duygu, düşünce ve temennilerle; tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken; mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm dünya ülkelerine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, uzun bir ömür dilerim. Herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini dilerken, selam ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde belirtti.