Vali Vekili Avşarbey, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Reiffenstuel'i kabul etti

Eskişehir Vali Vekili Aslan Avşarbey, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Reiffenstuel'i kabul etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Vekili Avşarbey, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha çok gelişmesini dileyerek, Başkonsolos Reiffenstuel'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Başkonsolos Reiffenstuel ise Eskişehir'in çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, çeşitli temaslarda bulunmak ve daha yakından tanımak için Eskişehir'e geldiğini söyledi. Başkonsolos Reiffenstucel, ziyareti kabulden dolayı Vali Vekili Avşarbey'e teşekkürlerini iletti.

Sohbet ortamında geçen ziyaretin ardından Başkonsolos Reiffenstuel, diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı.