Vali Yardımcısı Balcı, gönül sofrasına konuk oldu

Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Nüfus Müdürü Ahmet Nuri Oğuz ile birlikte Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bir aileye iftarda konuk oldu.

İlçenin genel durumu hakkında Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'dan bilgi alan Balcı, “Hüseyin Çam YİKOB'da görev yaparken gerçekten bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Vatandaşlarımızın isteklerini ve dertlerini dinleyen ve anında çözüm üretmek için çalışan bir kişiliğe sahiptir. Bizler, bu millete hizmet etmek için görev yapıyoruz. Vatandaşlarımıza karşı görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor. İşte Hüseyin Çam da 24 saat istediğiniz anda ulaşabilecek ve sorununuzu anlatabilecek birisidir. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

Balcı, Oğuz ve Çam aynı günün akşamında Sarıcakayalı Ali Osman Kayıkçı'nın ailesinin gönül sofrasında birlikte oruç açtı.