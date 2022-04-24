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Valide Malhatun Anaokulu'nda 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Valide Malhatun Anaokulu’nda coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Valide Malhatun Anaokulu'nda coşkuyla kutlandı.


Saygı duruşun ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Okul Müdürü Nilgün Kılıç'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Öğrenciler törende; dans gösterileri, yarışmalar, eğlenceli oyunlar, öğretmenlerin düzenlediği kum boyama, takı tasarlama atölyeleri, maskotlar, animatörler, sihirbaz gösterileri, balon uçurma etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe aileler ve öğrenci yakınları yoğun ilgi gösterirken, minik öğrencilerin gösterileri ise büyük alkış aldı.

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