Valiz satışlarında ‘yaz' beklentisi

Şuan sektörün durgun olduğunu belirten işletmeciler, kısa süre içinde bu durumun değişeceğini ümit ettiklerini dile getirdiler.

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapan vatandaşların ilgi odağı olan valizler, tezgahlarda müşterilerini bekliyor. Haziran ve ağustos ayları arasında valiz satışlarının tavan yaptığını vurgulayan çantacılar, yaz aylarını iple çektiklerini belirttiler.

“Özellikle valiz satışlarına yönelik beklentimiz yüksek”

Eskişehir'de valiz satışı yapan işletmeci İsmail Tuna, şuan sektörlerinin durgun bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Şuan tabii ki istenilen seviyede çanta ve valiz satışı yok. Ama yaz ayları ile birlikte bu durum değişecek diye ümit ediyoruz. Özellikle valiz satışlarına yönelik beklentimiz yüksek. Havaların ısınması ile insanlar tatil planları yapıyorlar. Doğal olarak da akıllarına hemen valiz alışverişi geliyor. Haziran ve ağustos ayları arasında valiz satışları esnafın yüzünü güldürüyor. Biz de bu dönemi bekliyoruz. Güzel ve bereketli bir sezon diliyorum, inşallah da öyle olur” şeklinde konuştu.