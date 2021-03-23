Valiz ve çanta sektörü zor durumda

Daha önceki yıllarda eğitim öğretim yılının başlaması ve tatil sezonunun iyi geçmesi ile satışları artan çanta ve valiz işletmeleri ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Eskişehir Odunpazarı'nda valiz ve çanta satan Fatih Ağır, yaşadıkları zorlukları anlattı. Pandeminin başlamasıyla birlikte işlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Ağır, "İnsanlar genellikle mecburi ihtiyaç haricinde bir harcama yapmıyorlar. Alım gücü tamamen düşmüş durumda. En çok iş yaptığımız dönem okul sezonuydu. Okullar da kapalı olunca çanta ve valiz ürünlerinde umduğumuz satışı yapamadık. Pandemi ile beraber satış oranlarımız yarı yarıya düştü. Şu an sadece günü kurtarma peşindeyiz.” dedi.

“Maliyetler arttı, ama zam yapmadık”

Okulların ve üniversitelerin yanı sıra tatil sezonun kapalı olmasının da satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Fatih Ağır, sadece mecburi olarak memleketlerine gidip gelenlerin valiz aldığını ve buna bağlı olarak satış olmadığı için ürünlere zam yapamadıklarını belirtti. Konuyla ilgili konuşan işletme sahibi Ağır, “Tatil sezonu da açılmadığı için sadece yurt dışına mecburi gidip gelenler ve memleketlerine gidip gelenler valiz alıyorlar. En son alınan normalleşme kararından sonra valiz satışında çok az bir artış oldu. Tabii ki de beklentimizi karşılamadı. Pandemi nedeniyle yurt dışından hammadde gelmiyor. Bu yüzden üreticiler daha maliyetli malzemelerle üretim yapmak zorunda kalıyor. Bu durum da haliyle alış fiyatlarımızı etkiliyor. Valiz ve çantaların geliş fiyatlarında artış olmasına rağmen biz herhangi bir zam yapmadık, onun aksine indirimler yapıyoruz. Ama yine de istediğimiz satışlara ulaşamıyoruz. İnşallah bir an önce pandemiden kurtuluruz ve herkes rahat nefes alır. Pandemi iyi seyrederse bizlerde dâhil bütün sektörlerin rahatlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.