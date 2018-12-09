Vatandaşı pazardan eve belediye taşıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde belediye tarafından uygulamaya konulan ücretsiz servis imkanı ile vatandaşlar pazar alışverişinin ardından evlerine zorlanmadan ulaşıyor.

51 mahallesi bulunan Seyitgazi Belediyesi, pazar günleri Kırka'da pazartesi ise Seyitgazi'de kurulan pazara vatandaşlarının kolay ulaşabilmesi için ücretsiz pazar servisi uygulamasını sürdürüyor. Seyitgazi Belediyesi'nin vatandaşa sağladığı ulaşım hizmeti özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ücretsiz pazar servisi ile vatandaşları mahallelerinden alıp pazar ihtiyaçlarını gidermeleri için ücretsiz servis imkanı sağlayan Seyitgazi Belediyesi, alışverişini yapan vatandaşları daha sonra da aynı servisle kapısına kadar bırakıyor. Belediyenin uygulamasından memnun oldukları belirten vatandaşlar ve pazarcılar, Başkan Hasan Kalın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Kalın da hem vatandaşların hayır duasını aldıkları hem de esnafın yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.