Vatandaşın ağrı kesici arayışına “Yalancı portakal” yetişti

Halk arasında "yalancı portakal”, “ayı elması” olarak bilinen ve bilimsel adı ‘maclura pomifera' olan meyve, ezilerek merhem olarak kullanılıyor. Salgıladığı süt özüyle birlikte ağrılara iyi geldiği düşünülen meyve, Eskişehir'de vatandaşların ilgisini çekiyor. İsmini kokusunun portakala benzemesinden alan meyve, sadece kurutulduğu zaman çay olarak tüketilebiliyor. Onun dışında yalnızca vücuda sürülerek kullanılan meyvenin tanesi aktarlarda 5 liradan satılıyor.

“Yalancı portakal kesinlikle yenmiyor”

Eskişehir'de aktarlık yapan genç Nurullah Korkmaz, meyvenin yaygın olmasına rağmen çok bilinmediğini söyledi. Yalancı portakalın nasıl kullanılması gerektiğini ve ne işe yaradığını anlatan Korkmaz, “Anavatanı Amerika olan yalancı portakal meyvesi, ezilerek merhem kıvamına getirilmesiyle kullanılıyor. İçindeki süt ile kıvam verilen yalancı portakal ağrılı bölgelere sürülebiliyor. Eklem ağrısı olan kişilerin sabah ve akşam sürdüğünde faydasını gördüğünü söylüyorlar. Bu meyve dutgiller familyasından 20 metreye kadar uzayabilen ağaçlarda yetişiyor. Yalancı portakal, kurutulduktan sonra çay olarak da tüketilebiliyor. Yalancı portakalda glikozit, alkalit, şeker ve asit, katranlı maddeler aynı zamanda C vitamini bulunuyor. Yalancı portakal kesinlikle yenmiyor. Uzun süredir satılan bir meyve değil fakat şu sıralar ilgi görüyor, tanesini 5 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.